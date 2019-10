Lukebakio trifft per Fallrückzieher

In der zweiten Hälfte belohnten sich die Berliner aber – und wie: Per Skjelbred verlängerte einen Einwurf an den Fünfmeterraum, Lukebakio traf sehenswert per Fallrückzieher ins lange Eck (55.). Und es kam noch besser für die Berliner: Nach 69 Minuten flankte Vladimir Darida den Ball vor das Tor, der eingewechselte Kalou stand richtig und vollendete zum 2:2.

In der Schlussphase wurde es dann turbulent. Erst kratzte Herthas Marius Wolf den Ball nach einem Gestocher im Fünfmeterraum so gerade noch von der Linie. Die anschließende Ecke köpfte Hübner aber zur erneuten Hoffenheimer Führung ins Tor (80.).

Baumann rettet Hoffenheim den Sieg

Fünf Minuten vor dem Ende sah Darida noch die Gelb-Rote Karte (85.). Dennoch hatte die Hertha noch die Chance zum Ausgleich, aber Lukebakio scheiterte an TSG -Keeper Oliver Baumann (87.).

Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit seinem Team: „Unsere Mannschaft ist brutal stark, nicht nur physisch, sondern auch im Kopf. Sie bleibt cool und setzt das um, was wir uns vorgenommen haben“ , sagte er der Sportschau. „Hertha hatte einen guten Lauf und wenn du dann gegen diese Mannschaft gewinnst, ist das schon top.“

Für beide Mannschaften geht es nun im DFB-Pokal weiter. Hoffenheim reist am Dienstag zum Drittligisten MSV Duisburg. Hertha empfängt einen Tag später Dynamo Dresden im Olympiastadion. In der Bundesliga kommt dann am kommenden Freitag der SC Paderborn nach Hoffenheim. Für Hertha steht am Samstag dann das Stadtduell bei Union Berlin an.