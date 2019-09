Damit feierte auch Berlins neuer Trainer Ante Covic seinen ersten Sieg als Bundesliga-Trainer. Die Berliner blieben spielerisch zwar viel schuldig, stehen dank des Erfolgs nun aber nicht mehr auf dem letzten Tabellenplatz.

Dort findet sich hingegen nun der SCP wieder. Die Ostwestfalen zeigten sich nach der 1:5-Klatsche gegen den FC Schalke am vergangenen Wochenende zwar stark verbessert, warten aber weiter auf den ersten Sieg seit dem Aufstieg.

Javairo Dilrosun und Marius Wolf trafen für die Hertha. Ben Zolinski erzielte den Anschlusstreffer für den SCP.

Hertha geht früh in Führung

Hertha erwischte den besseren Start in die Partie und ging bereits nach zehn Minuten in Führung. Dilrosun bekam den Ball an der linken Außenlinie und dribbelte sich durch die gesamte Paderborner Hintermannschaft bis in den Strafraum. Auch vor Torwart Jannick Huth behielt er die Nerven und traf sicher zum 1:0.