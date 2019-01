Für den Treffer des Tages sorgte Milot Rashica, der in der 32. Minute eine sehenswerte Kombination aus kurzer Distanz abschloss. Vor 44.300 Zuschauern in der nicht ganz ausverkauften WM-Arena am Maschsee enttäuschten die Platzherren auf ganzer Linie.

Die Langzeitverletzten Niclas Füllkrug und Ihlas Bebou wurden schmerzhaft vermisst. Auch Neuverpflichtung Nicolai Müller blieb blass. Der am Freitag aus Brasilien zurückgeholte Jonathas saß zunächst nur auf der Auswechselbank.

Ganz schwache erste Hälfte von Hannover

In der ersten Halbzeit geriet das Werder-Tor nicht ein einziges Mal ernsthaft in Gefahr. Auch die Bremer agierten in den ersten 20 Minuten fahrig und fehlerhaft, übernahmen in der Folgezeit aber weitgehend die Spielkontrolle. Eine höhere Pausenführung war für die Hanseaten durchaus möglich, 96-Torwart Michael Esser musste sich mehrfach auszeichnen.

Auch nach Wiederbeginn änderte sich an der Szenerie auf dem Rasen zunächst wenig. Die Spielanlage der Grün-Weißen wirkte reifer, das Team von Coach Andre Breitenreiter war im Zweikampf oft zu ungeschickt. Das Bemühen war den Gastgebern nicht abzusprechen. Phasenweise gelang es ihnen, Druck aufzubauen, aber unter dem Strich wurde zu vorhersehbar kombiniert.

Bremen verpasst die Vorentscheidung

Die Bremer versäumten eine Vorentscheidung, weil die Präzision ihrer Konter mehr und mehr nachließ. In der 63. Minute schickte Breitenreiter Blitztransfer Jonathas auf den Rasen. Aber auch der bullige Südamerikaner konnte nichts mehr bewegen. Stattdessen hätte der Norweger Iver Fossum fast noch getroffen (75.), war aber im Eins-gegen-Eins-Duell mit Werder-Keeper Jiri Pavlenka nur zweiter Sieger.