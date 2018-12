Hannover 96 - Hertha BSC 0:2

So musste wieder ein Standard für ein Tor her. Zwar konnte 96 einen Berliner Freistoß zunächst klären. Der zweite Ball landete aber bei Torunarigha, der den in der Mitte freien Ibisevic punktgenau bediente. Der Stürmer musste nur noch einköpfen.

Weydandt vergibt Chance zum Anschluss

Hannover war in der Folge weiter bemüht, erarbeitete sich aber weiter kaum Torchancen. Die beste Möglichkeit vergab der eigenwechselte Hendrick Weydandt, als er frei vor Rune Jarstein am Berliner Torhüter scheiterte. So stand unter dem Strich ein verdienter Auswärtssieg für Hertha BSC.

Die Berliner empfangen nun am kommenden Samstag (08.12.2018) im Topspiel Eintracht Frankfurt. Hannover tritt einen Tag später in Mainz an.