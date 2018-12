Nürnberg begann allerdings nicht wie ein Abstiegskandidat - Mönchengladbach dagegen sehr wackelig. Nach fünf Minuten hatten die Hausherren Glück, dass Alexander Fuchs einen abgefälschten Ball an die Latte setzte und Adam Zrelak im Nachschuss an Yann Sommer im Tor scheiterte.

Danach erarbeitete sich die Elf vom Niederrhein ein spielerisches Übergewicht.

Hazard verschießt Elfmeter

Zu selten wurden sie zwingend. Die beste Gelegenheit hatte Denis Zakaria, der Nürnbergs Tim Leibold auf der Linie anköpfte (39.).

Als alle schon an die Pause dachte, ergab sich plötzlich die große Chance zur Führung für die Hausherren. Florian neuhaus war nach einem Einsteigen von Ondrej Petrak im Strafraum zu Boden gegangen. Doch Thorgan Hazard vergab den umstrittenen Elfmeter.

Führung direkt nach der Pause

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag: Einen Bilderbuchkonter schloss Hazard zur Führung für die Gastgeber ab.

In der Folge kontrollierte Gladbach das Spiel und kam gelegentlich auch zu ganz guten Möglichkeiten. Die beste verwertete Alassane Pléa nach einem Konter eiskalt zur Entscheidung (87.)

Nürnberg war im Spiel nach vorne dagegen viel zu harmlos, um die Hausherren in ernste Schwierigkeiten zu bringen.

Gladbach bleibt oben, der Club unten

Gladbach bleibt mit 33 Punkten in der Tabelle auf dem zweiten Rang. Nürnberg hat nur elf Zähler auf dem Konto - und schwebt weiter in akuter Abstiegsgefahr.

Am letzten Spieltag vor der Winterprause reist Gladbach zum absoluten Topspiel nach Dortmund (Freitag). Der 1. FC Nürnberg ist am Samstag zu Gast bei einem echten Abstiegsgipfel in Hannover.

sid/dpa/red | Stand: 15.12.2018, 17:25