Fortuna-Coach Friedhelm Funkel war deutlich zufriedener: "Die Mannschaft hat richtig gut gekämpft und Leidenschaft gezeigt. Aber wir haben es auch mit Ball gut gemacht." Beim 1:0 gab er allerdings zu: "Wenn der Schiedsrichter den Ball aus gibt, können wir uns nicht beschweren." Sein Abwehrchef Kaan Ayhan übte Selbstkritik: "Mit dem Punkt können wir leben, aber wir müssen unsere Angriffe im letzten Drittel viel besser ausspielen."

Thommy und Kownacki mit Chancen

Bis zur Pause bleib Wolfsburg spielerisch überlegen, die beiden besten Chancen hatte aber Fortuna: Erik Thommy scheiterte mit einem Schuss von halblinks nur knapp (43.), auch der Kopfball von Dawid Kownacki in der Nachspielzeit war einen Tick zu ungenau, um VfL-Ersatzkeeper Pavao Pervan ersthaft in Gefahr zu bringen.

Im zweiten Durchgang schafften es die Düsseldorfer dann zwar deutlich seltener, in vielversprechende Abschlusssituationen zu kommen, auf der anderen Seiten ließen sie in der Rückwärtsbewegung aber auch so gut wie gar nichts mehr zu. VfL-Torjäger Weghorst kam erst in der 82. Minute nochmal zu einem Kopfball, wurde aber dabei von Kaan Ayhan noch entscheidend gestört.

Matchball durch Baker

Glück hatten die Fortunen aber vier Minuten vor dem Ende, als VfL-Joker Felix Klaus frei vor Zack Steffen scheiterte. Düsseldorf hatte dann aber auch noch einen Matchball, doch Lewis Baker setzte in der 93. Minute einen Freistoß von der Strafraumgrenze in die Wolfsburger Mauer.

Fortuna jetzt zum Derby

Die Fortunen haben nun bis zum nächsten Sonntag (22.09.19) Zeit zur Regeneration, dann müssen sie zum Derby in Mönchengladbach antreten. Einen Tag später empfangen die Wölfe in einem der ungeliebten Montagsspiele die TSG 1899 Hoffenheim.