Der Kolumbianer Jhon Cordoba (86.) bescherte den Rheinländern vor 49.200 Zuschauern mit einem späten Treffer nach zuvor vier Niederlagen in Serie wieder einen Punktgewinn. Florian Niederlechner (43.) hatte die Augsburger zuvor in Führung gebracht. Zuvor war Augsburgs Andre Hahn (9.) bereits mit einem Foulelfmeter an Timo Horn gescheitert. In einer hitzigen Begegnung mit zahlreichen Verwarnungen sahen zudem Rafael Czichos (39.) und Hahn (44.) bereits vor der Pause wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote-Karte.

Der "Effzeh" wartet damit auch nach über acht Jahren und insgesamt zehn Partien weiter auf einen Erfolg gegen die Fuggerstädter. Der FCA bleibt seinerseits erstmals in dieser Spielzeit drei Spiele nacheinander ungeschlagen, konnte sich mit dem Punkt im Abstiegskampf aber auch nicht wirklich Luft verschaffen.

Köln mit Doppelspitze

Der neue Köln-Manager Horst Heldt hatte die Mannschaft vor der Partie in die Pflicht genommen. Das Team müsse jetzt zeigen, dass es Abstiegskampf kann, sagte der 49-Jährige. Gisdol nahm dafür gegenüber seinem Debüt beim 1:4 in Leipzig drei personelle Veränderungen vor und schickte mit Simon Terodde und Anthony Modeste eine Doppelspitze aufs Feld.