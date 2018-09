FC Augsburg - Werder Bremen 2:3

Bremer Doppelschlag

Doch wie aus heiterem Himmel schlug Werder zu. Florian Kainz bediente Kruse mit einer punktgenauen Flanke am langen Pfosten. Der Stürmer köpfte unbedrängt ein (34.). Nur zwei Minuten später erhöhten die Bremer auf 2:0. Maximilian Eggestein hatte im Rückraum zu viel Platz und versenke den Ball unhaltbar für Giefer im rechten Eck (36.).

Caiuby kommt und bereitet vor

Augsburgs Trainer Manuel Baum reagierte früh und brachte schon kurz vor der Pause Caiuby für Marco Richter. Das zahlte sich aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte leitete Caiuby im Strafraum einen langen Ball von Martin Hinteregger auf Ja-Cheol Koo weiter, der sehenswert das 1:2 erzielte (45.+3).

Max gleicht aus

Die zweite Hälfte begann, wie die erste aufhörte: mit einem Augsburger Treffer. André Hahn setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente den am langen Pfosten frei stehenden Max. Der Linksverteidiger nahm den Ball volley und es stand 2:2 (47.). Augsburg drängte in der Folge auf den Führungstreffer, aber Koo ließ zwei gute Gelegenheiten aus (53./62.).

Giefer patzt

Stattdessen jubelten die Bremer. Giefer griff bei einer Flanke von Augustinsson daneben, Klaasen erzielte die Führung für Werder (75.). Augsburg hatte erneut Pech, als Gregoritsch eine Ecke nur an den Pfosten köpfte. Mehr gelang dem FCA nicht mehr.

Werder Bremen empfängt nun bereits am frühen Dienstagabend Hertha BSC im Weserstadion. Der FC Augsburg tritt am selben Tag die schwere Auswärtsfahrt zum FC Bayern an.