Augsburg vergibt reihenweise Chancen

Dass es allerdings nach zehn Minuten nicht schon mindestens 2:0 für die Schwaben stand, grenzte an ein Wunder: Augsburg hatte hochkarätige Chancen in Hülle und Fülle durch Fredrik Jensen (2.), Ruben Vargas (4., 6.) und eben Richter (10.): Letzterer brachte das Kunststück fertig, aus etwa sieben Metern das leere Tor zu verfehlen, später traf er aus zwei Metern.

Dem 0:1 folgte beim FCA auch ein herber personeller Ausfall, als Leistungsträger Rani Khedira (26.) mit einer Blessur an Kopf und Nacken ausgewechselt werden musste. All das beeinflusste den Sturmlauf der Fuggerstädter, deren Angriffe zwischenzeitlich etwas von ihrer Wucht verloren. Richter (32.) vergab zudem nochmals aus verheißungsvoller Position. Aber der FCA fing sich schnell. Beierlorzer reagierte in der Halbzeitpause mit zwei Wechseln auf die ungenügende Darbietung seiner Mannschaft.

Vargas im Strafraum gefoult

An der Spielrichtung änderte das erst einmal nichts, es ging weiter munter auf das Mainzer Tor zu. Als Augsburgs Vargas dann knapp innerhalb des Sechzehners zu Fall gebracht wurde, bekam das Ergebnis die leistungsgerechte Form.