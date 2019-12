Angetrieben vom unermüdlichen Linksfuß gewann die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt ihr letztes Bundesliga-Heimspiel des Jahres am Dienstagabend (17.12.2019) hochverdient mit 3:0 (1:0).

Wenige Tage nach seinem Doppelpack gegen Hoffenheim traf Max per Abstauber (32. Minute) und unter Mithilfe von Fortuna-Torwart Zack Steffen (72.) erneut zweimal. Mit seinem Premierentor für die Augsburger hatte Tin Jedvaj (61.) zwischenzeitlich erhöht.

Ayhan: " Der Wurm ist drin. Es klappt im Moment nicht.

"Das war eine Mentalitäts-Leistung. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel mit viel Aggressivität und Killer-Instinkt an uns gerissen" , sagte Augsburgs Trainer Martin Schmidt.

"Momentan sind wir richtig gut drauf" , freute sich Augsburgs Florian Niederlechner in der Sportschau. "Zum Glück holen wir immer die drei Punkte. So kann es weiter gehen."

Friedhelm Funkel, Schmidts Trainer-Kollege in Düsseldorf, haderte derweil in der Sportschau mit der Chancenverwertung: "Wir haben einige gute Chancen gehabt, aber unterm Strich musst Du versuchen noch mehr Chancen zu kreieren, wir hatten 56 Prozent Ballbesitz, dafür ist dann natürlich zu wenig rausgesprungen."

"Es fühlt sich im Moment einfach beschissen an" , sagte Fortunas Kaan Ayhan der Sportschau. "Man sieht einfach: Der Wurm ist drin. Es klappt im Moment nicht. Wir müssen uns da jetzt irgendwie reinkämpfen. Das ist der einzige Weg, der uns nach vorne bringt."

Niederlechner stellt Düsseldorf vor Dauerprobleme

Auffälligster Akteur in der Anfangsphase war aber Florian Niederlechner für die Fuggerstädter. Nachdem der Angreifer beim 4:2 gegen Hoffenheim alle vier Augsburger Treffer vorbereitet hatte, stellte er nun auch die Defensive der Rheinländer mit seinen unermüdlichen Läufen in die Tiefe vor Dauerprobleme. So bei der ersten Großchance der Gastgeber in der ersten Hälfte, als Kapitän Daniel Baier in der 21. Minute einen Ball noch zu Niederlechner spitzelte. Der 29-Jährige brachte die Kugel aber am herausgestürmten US-Schlussmann Steffen nicht vorbei.