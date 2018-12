Bayern-Schreck Dodi Lukebakio (22. Minute), der schon beim überraschenden 3:3 der Fortuna in München Ende November drei Mal getroffen hatte, und Jean Zimmer (56.) rissen die Borussen am Dienstag vor 52.000 Zuschauern mit ihren Treffern aus allen Träumen von einer makellosen Hinrunde. Einwechselspieler Paco Alcácers Treffer (81.) reichte dem BVB nicht.

"Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass wir die Niederlage verdient haben" , sagte Kapitän Marco Reus nach dem Spiel. Trainer Lucien Favre sprach davon, dass man die Niederlage "akzeptieren" muss. Torhüter Roman Bürki fügte am Sportschau-Mikrofon an: "Wir lassen uns dadurch nicht aus der Bahn werfen." Fortunas Trainer Friedhelm Funkel war stolz auf seine Mannschaft: "Heute hat es die Mannschaft defensiv sehr gut gemacht. So haben wir das Spiel mit einer tollen kämpferischen Leistung verdient gewonnen."