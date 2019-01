Beim 2:2-Remis am Samstagabend (26.01.2018) erzielten Maximilian Eggestein mit einer sehenswerten Einzelleitung und Matin Harnik die Treffer für die Gastgeber. Für die Gäste aus Hessen trafen Ante Rebic per Distanzschuss und Sebastien Haller per Strafstoß. Die Werderaner vergaben über das gesamte Spiel zu viele Gelegenheiten und hatten zudem das Torgestänge wiederholt nicht auf ihrer Seite. Bei der Eintracht reichte wenig für viel.

Bremen im Pech

Die Gastgeber waren sofort in der Partie und hatten Pech, als Martin Harnik per missglücktem Fallrückzieher nur den Pfosten traf (12.). Aus dem Spiel zeigten dagegen die Gäste wenig, per Standard wurden sie aber gefährlich. Sebastien Haller setzte einen Kopfball nach einem Freistoß links vorbei (17.). Nach einer kurzen Verschnaufpause setzte Eggestein zur großen Show an. Den per Hacke gespielten Pass nahm er an, vernaschte danach drei Frankfurter und schob zur Führung ein (27.).

Fünf Minuten später vergab Kruse die große Chance zu erhöhen. Von Frankfurts hochgelobtem Offensivtrio war bis dahin kaum etwas zusehen. - bis aus dem nicts einer der drei zuschlug. Rebic bekam zentral vor dem Tor deutlich zu viel Platz und setzte den Abschluss ins lange Eck (36.). Bremen reagierte sofort: Eggestein traf aus der Distanz zum zweiten Mal das Alumium (39.).

Werder mit mangelnder Chancenverwertung

Die Gastgeber machten im zweiten Abschnitt direkt weiter mit mutigem Offensivfußball und gingen mit der ersten Gelegenheit wieder in Führung. Kruse schickte Harnik mit einem Traumpass. Der Österreicher umkurvte noch den Torwart und schob lässig ein (52.). Kruse hatte per Heber das 3:1 auf dem Fuß, scheiterte aber an Trapp im Frankfurter Tor (57.). Daraufhin kontrollierte Bremen die Partie - bis Ludwig Augustinsson mit einer Dummheit die Gäste zurück ins Spiel brachte. Der Werderaner legte im Fallen im eigenen Strafraum eine Hand auf den Ball. Folgerichtig gab es Elfmeter, Haller sicher verwandelte (68.).

Im Anschluss wollte Bremen den Sieg mehr, vergab jedoch durch Eggestein (77./80./90.) und Dvy Klaassen (82.) die Entscheidung. Kurz vor Schluss hatten die Gastgeber dann Glück, dass Schiedsrichter Schmidt ein Handspiel von Niklas Moisander nicht ahndete. Letztlich fiel kein Treffer mehr und die Gastgeber mussten sich mit nur einem Punkt begnügen.