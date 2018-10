Der VfB bleibt damit auch nach dem ersten Spiel unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl Tabellenletzter. Borussia Dortmund unterstreicht dagegen seine gute Form und feierte eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid am Mittwoch.

Weinzierl verändert auf vier Positionen

Weinzierl veränderte die VfB-Startelf auf vier Positionen. Pablo Maffeo, Emiliano Insua, Erik Thommy und Nicólas Gonzalez ersetzten Holger Badstuber, Andreas Beck, Borna Sosa und den verletzten Daniel Didavi. Beim BVB feierte Stürmer Paco Alcácer sein Startelf-Debüt.

Schon nach drei Minuten musste der neu formierte VfB den ersten Rückschlag hinnehmen. Dortmunds Jacon Bruun-Larsen nutzte einen Stellungsfehler von Stuttgarts Timo Baumgartl und bediente den freien Marco Reus im Strafraum. Dessen Pass landete über Umwege bei Jadon Sancho, der aus rund sieben Metern zum 1:0 traf. Insua fälschte den Ball unhaltbar für Torwart Ron-Robert Zieler ab.

Dortmunder Doppelschlag

Der VfB war in der Folge bemüht, entwickelte offensiv aber so gut wie keine Gefahr. Anders der BVB, der Mitte der ersten Halbzeit per Doppelschlag erhöhte. Erst ließ Alcácer eine Hereingabe von Lukasz Pisczek klug durch, sodass Reus frei zum 2:0 einschießen konnte (23.). Nur zwei Minuten später spielte Stuttgarts Benjamin Pavard einen Freistoß in der eigenen Hälfte direkt in die Füße von Reus, der direkt auf Alcácer weiterleitete. Der Spanier lief alleine auf Zieler zu und überlupfte den Torhüter sehenswert zum 3:0.

Das Spiel war damit im Grunde entschieden. Stuttgart bäumte sich in der zweiten Halbzeit zwar nochmal etwas auf und kam durch Christian Gentner (48.) und Santiago Ascacibar (52.) zu guten Möglichkeiten. Der Anschlusstreffer sollte aber nicht mehr fallen.

Philipp erhöht für den BVB

Stattdessen schlug der BVB noch einmal zu. Der eingewechselte Christian Pulisic bediente den ebenfalls eingewechselten Maximilian Philipp, der auf der rechten Seite zu viel Platz hatte und trocken ins lange Eck vollendete (85.).

Der BVB empfängt nach der Partie in der Champions League am kommenden Samstag (27.10.2018) Hertha BSC. Der VfB Stuttgart reist am gleichen Tag zur TSG Hoffenheim.