Für Leverkusen trafen Leon Bailey (70.) nach einer Flanke des eingewechselten Moussa Diaby, der ebenfalls kurz zuvor auf den Platz gekommene Lucas Alario (80.) und Kerem Demirbay (90.+1). Frankfurts Torjäger Andre Silva (90.+1) verkürzte zwischenzeitlich mit seinem 25. Saisontreffer. Die Eintracht bleibt mit 56 Punkten zwar Vierter, hat Borussia Dortmund aber dicht im Nacken. Leverkusen festigte mit dem sechsten Heimsieg in Folge gegen die Eintracht den Conference-League-Platz sechs.

Bobic: "Machen uns nicht in die Hose"

"Wir liegen nur noch einen Punkt vor Dortmund, machen uns deswegen aber nicht in die Hose. Wir wollen die verbleibenden drei Spiele gewinnen. Es liegt also alles in unserer Hand. Das ist das Schöne ", sagte Frankfurts scheidender Sportvorstand Fredi Bobic. "Wir haben Frankfurt den Schneid abgekauft und zu recht gewonnen" , meinte Leverkusens Torschütze Kerem Demirbay.

Die Partie begann verheißungsvoll. Frankfurts Torwart Kevin Trapp, der seine 200. Bundesliga-Partie bestritt, parierte stark nach einem Schuss des gut aufgelegten Bailey (4.). Auch gegen Bellarabi war Trapp mit Fußabwehr zur Stelle (9.). Silva vergab für die Eintracht ebenfalls eine Riesenchance (6.).