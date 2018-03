Augsburg dagegen verspielte erneut die Gelegenheit, noch einmal an die Europapokalplätze heranzurücken, und fällt auf Rang zehn zurück. Bei den klar besseren Bremern war der zweifache Torschütze Ishak Belfodil (5./40.) der herausragende Spieler. Rani Khedira erzielte in der 63. Minute den Anschlusstreffer für den FCA. Acht Minuten vor Schluss traf Max Kruse aber zum entscheidenden 3:1.

Hinteregger: "Das war schlecht"

"Die erste Halbzeit war richtig schlecht von uns", sagte Augsburgs Verteidiger Martin Hinteregger nach der Partie am Sportschau-Mikrofon. "Die haben wir nur so dahingeschludert." Sein Trainer Manuel Baum sah das ähnlich: "Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir uns in der ersten Halbzeit schon aus der Saison verabschiedet haben. Mit 35 Punkten sieht uns ja jeder schon dem Klassenerhalt nahe. So haben wir auch gespielt."

Werder-Trainer Florian Kohfeldt versuchte dagegen, die Bremer Euphorie zu dämpfen: "Es ist noch nichts entschieden", sagte er in der Sportschau mit Blick auf die Tabelle. "Wir dürfen nicht zufrieden sein, das sag ich immer wieder. Selbst wenn wir Dritter wären, gäbe es immer noch Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen."

Belfodil trifft doppelt

Werder war vor 30.080 Zuschauern in Augsburg von Beginn an die dominante Mannschaft. Schon in der vierten Minute ließ Belfodil Hinteregger im Strafraum aussteigen und erzielte per Flachschuss die Bremer Führung. Kurz vor der Pause legte Belfodil seinen zweiten Treffer nach. Auf Zuspiel von Kruse scheiterte er zunächst an Hitz, bugsierte den Abpraller dann aber mit dem Knie über die Linie.

In der zweiten Halbzeit hätte Bremen viel früher für die Entscheidung sorgen können, aber Maximilian Eggestein (57.) und Theodor Gebre Selassie (66.) trafen nur die Latte. Khedira machte es auf Augsburger Seite besser, als er eine Flanke von Philipp Max per Kopf im rechten Eck versenkte.