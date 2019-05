So musste ein Standard für die Führung herhalten. Prib trat einen Freistoß aus dem Halbfeld auf den langen Pfosten, wo Anton am höchsten stieg und gegen die Laufrichtung von SC-Torwart Alexander Schwolow ins lange Eck traf (39.).

Maina bedient Bebou

Auch die zweite Hälfte begann Hannover engagiert und belohnte sich mit dem schnellen 2:0. Linton Maina ließ auf der linken Seite den gerade erst eingewechselten Roland Sallai aussteigen und spielte den Ball in die Mitte auf Bebou. Der Stürmer stand am Fünfmeterraum völlig frei und hatte keine Probleme, den Ball an Schwolow vorbeizuschieben.

In der Folge flachte das Spiel etwas ab. Freiburg bekam etwas mehr Ballbesitz, jedoch ohne damit etwas anfangen zu können. In der 81. Minute zeigte sich der Sportclub auch in der Defensive schläfrig. Niemand griff den 20 Meter vor dem Tor frei stehenden Walace an. Der Brasilianer konnte sich den Ball zurechtlegen und traf sehenswert zum 3:0-Endstand.

Hannover reist nach Düsseldorf

Die Hannoveraner fahren nun am kommenden Samstag zu ihrem vorerst letzten Bundesliga-Spiel zu Fortuna Düsseldorf. Der SC Freiburg empfängt zur gleichen Zeit den zweiten Absteiger, den 1. FC Nürnberg.