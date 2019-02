Die Bayern legten zunächst mit Tempo los und dominierten die Anfangsphase - was allerdings auch der Schwäche des Gegners geschuldet war. Der Führungstreffer war schön herauskombiniert, aber auch symptomatisch für den schwachen Auftritt der Schalker: Nach einem Ballverlust von Nabil Bentaleb spielten Thiago und James den Ball blitzschnell zu Lewandowki. Bevor der Pole abschließen konnte, spitzelte Bruma den Ball ins eigene Tor.

Der Augleich aus dem Nichts

Immer wieder luden die Gelsenkirchener die Gastgeber in dieser Art zum Toreschießen ein. Auch dank Torhüter Ralf Fährmann blieb Schalke lange Zeit im Spiel. Dass 1:1 überraschte dann jeden in der Arena: Gegen die komplett aufgerückten Münchner spielte Weston McKennie nach Fehler von James dem 18-jährigen Kutucu perfekt in den Lauf. Der Angreifer verwandelte aus 16 Metern ganz abgebrüht.

Die Münchner reagierten postwendend. Gnabry setzte James ein, der leitete direkt auf Lewandowski weiter, und der Pole ließ Fährmann keine Chance. Sechs Minuten später war die Schicht für den Ex-Bayern Sebastian Rudy beendet. Der Nationalspieler wurde ausgewechselt. Aber auch seine ehemaligen Kollegen hatten Grund, sich zu ärgern. Sie versäumten es, schon in Hälfte eins alles klar zu machen.

Bayern erneut mit Fehlern in der Defensive

Dazu machten es sich die Bayern zum wiederholten Male in dieser Saison durch Fehler in der Defensive selbst schwer. Das setzte sich nach der Pause fort. Jewgeni Konopljanka scheiterte an Ulreich, McKennie bei dieser Doppelchance am Pfosten (53.). Einen Kopfball von Bruma lenkte Ulreich ans Aluminium. Erst nach dem dritten Münchner Tor konnten die Hausherren durchatmen und schalteten auf Kräftesparen. Trotzdem kam Lewandowski noch zu zwei Großchancen (74./75.), die er jedoch fahrlässig vergab.

"Wir haben das in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht, in der zweiten Halbzeit phasenweise" , meinte Bayern-Trainer Niko Kovac. "Da hat man die 120 Minuten vom Pokalspiel in Berlin gemerkt. Ich denke, dass der Sieg verdient war." Sein Schalker Kollege Domenico Tedesco monierte, dass sein Team "zu Beginn die Seiten nicht zubekommen" habe. "Und dann haben wir in unserer besten Phase das 1:3 kassiert ."