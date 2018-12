Abwehr - Lukas Klostermann (RB Leipzig):

Vor allem in der ersten Halbzeit war Klostermann fast überall zu finden. Hinten rettete bei einer Großchance für Bremen, vorne machte er mit einem Knaller in den Winkel die Führung. In Durchgang zwei ging dem Rechtsverteidiger wie allen Leipzigern ein bisschen die Puste aus. Am Ende war Klostermann aber trotzdem einer der Spieler mit den meisten Sprints (26).