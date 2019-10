Abwehr - Benjamin Hübner (TSG Hoffenheim): Lange Zeit war der FC Schalke 04 die Mannschaft, die das Spiel in Hoffenbheim kontrollierte und sich in der Hälfte der Gastgeber festsetzte. Aber richtig gute Chancen sprangen für die Gelsenkirchener dabei nicht heraus. Das war vor allem auch ein Verdienst von Benjamin Hübner, der in der Innenverteidigung 68 Prozent seiner Zweikämpfe gewann. In der Offensive war der 30-Jährige auch wichtig, denn er leistete die Vorarbeit zum 2:0 von Ihlas Bebou. Außerdem gab Hübner zwei Torschüsse ab.