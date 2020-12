Bundesliga - Abstiegskampf hoch zwei und Terzics zweite Prüfung

Terzics zweiter Auftritt: Union Berlin - Borussia Dortmund (Freitag, 20.30 Uhr)

Es war zwar keine Glanzleistung, aber es waren drei Punkte, zwei Tore und ein Schritt in die richtige Richtung: Dortmunds neuer Trainer Edin Terzic will, dass sich seine hochveranlagte, aber junge Mannschaft nach und nach die Sicherheit und das Selbstvertrauen zurückholt. Als Tabellenvierter mit sechs Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze läuft die Saison zwar nicht vollends nach BVB -Geschmack, ist aber weit davon entfernt, bereits jetzt als Enttäuschung abgestempelt zu werden. Spannend wird sein, ob Terzic erneut den 16-jährigen Moukoko von Beginn an spielen lässt.

Am Freitagabend steht Dortmund eine richtige Prüfung bevor: Gemeinsam mit dem VfB Stuttgart ist Union Berlin das Überraschungsteam der Saison. Ein Mix aus brandgefährlichen Standards, offensiver Kaltschäutzigkeit und schnellen Kontern ist das Rezept von Union Berlin - und das auch ohne Neuzugang Max Kruse, der noch an einem Muskelbündelriss laboriert. Mit einem Dreier und entsprechenden Ergebnissen auf den anderen Plätzen könnten die "Eisernen" sogar international überwintern.

Sprung auf Platz eins? RB Leipzig - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

Leipzig spielt wie ein absolutes Topteam, vielleicht sogar wie ein Titelanwärter: häufig schlicht und solide (1:0 gegen Hoffenheim, 2:0 gegen Bremen) und wenn es sein muss, auch spektakulär (3:3 gegen Bayern, 3:2 gegen Manchester United). Das Spiel gegen Köln wird - wenn alles normal läuft - eher in die erste Kategorie fallen. Mit der besten Defensive der Liga und einer schwer ausrechenbaren Offensive (bereits zwölf verschiedene Torschützen) geht RB als großer Favorit in die Begegnung. Und sollten sich Bayern und Leverkusen gegenseitig die Punkte wegnehmen, würde Leipzig auf dem Platz an der Sonne Weihnachten feiern.

Der 1. FC Köln ist besser als es die aktuelle Tabelle und das 0:4 gegen Leverkusen vermuten lässt. Die Kölner waren im rheinischen Derby zwar chancenlos, zeigten aber spielerisch gute Ansätze. Und in den drei Partien zuvor sammelte die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol sieben Punkte. Jeder gewonnene Punkt am Samstag ist für die Rheinländer dennoch ein absoluter Bonuspunkt. Spiele gegen die direkte Konkurrenz wie den FC Augsburg (02.01.2021) sind für die Kölner viel bedeutender im Abstiegskampf.

Europa hui - Liga pfui: Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Sowohl die Borussia als auch Hoffenheim zeigen in der heimischen Liga ein anderes Gesicht als auf der europäischen Bühne. Gladbach ist mit Platz acht zwar noch auf Tuchfühlung mit den internationalen Rängen, die Leistungen fallen gegenüber den tollen Auftritten gegen Real Madrid, Inter Mailand und Donezk in der Champions League allerdings deutlich ab. Gerüchte um Marco Roses Zukunft sorgen für weitere Störgeräusche bei den "Fohlen". Mit einem Sieg gegen Hoffenheim würde wieder etwas mehr Ruhe am Niederrhein einkehren.

Sebastian Hoeneß hat in den ersten Monaten als Hoffenheims Coach eine äußerst erfolgreiche Europa-League-Gruppenphase erlebt, in der Liga hinkt die TSG den eigenen Ansprüchen aber hinterher. Vor dem Spiel in Mönchengladbach vermutet Hoeneß, dass dies auch an den vielen Coronainfektionen in seinem Team liegt. "Es ist jetzt bei uns so, dass das Konsequenzen hat - einerseits mental. Andererseits ist es natürlich auch ein Formthema" , meint Hoeneß, der zeitweise auf neun Spieler gleichzeitig verzichten musste.

Offensivflauten unter sich: FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr)

Über Gelsenkirchen schwebt seit Wochen und Monaten nur noch diese eine Frage: Wie lange noch? Schalke 04 spielt häufig, aber nicht immer wie ein Absteiger, und steht seit Saisonbeginn wie einer da (oder sogar schlimmer). Die "Knappen" ziehen vor allem aber genau das an, was einen Absteiger ausmacht: Eigentore, schwere Verletzungen wie die von Mark Uth und offensiv glücklos. Mitleid können sich die Gegner von S04 allerdings nicht erlauben und Arminia Bielefeld schon gar nicht. Der Aufsteiger hat sich auf 34 Spiele Abstiegskampf eingestellt und liefert Woche für Woche genau das ab.

Beide Mannschaften eint die offensive Harmlosigkeit - Schalke und Bielefeld haben jeweils gerade einmal acht Tore erzielt, so wenige wie kein anderes Team der Liga. "Wir tun uns einfach schwer, Tore zu schießen. Man kann das nicht erklären" , zeigte sich Bielefelds Fabian Klos nach der Niederlage in Augsburg ratlos. Auch Schalkes Trainer Manuel Baum war das größte Manko nach der Freiburg-Niederlage bewusst: "In der Offensive vor dem Tor waren wir einfach zu harmlos, wir haben so gut wie gar nichts zustande gebracht."

Verlieren verboten: 1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr)

An das jüngste Aufeinandertreffen werden sie sich in Mainz noch gerne zurück erinnern: Mit einem 3:1 machten die 05er in der Vorsaison den Klassenerhalt perfekt. Werder Bremen stand am Abgrund, rettete sich über den Umweg Relegation aber noch in letzter Sekunde. Beide Mannschaften hofften in Zukunft, frühzeitig Land zwischen sich und die Abstiegszone zu bringen - vor dem 13. Spieltag ist das beiden ganz und gar nicht gelungen.

Während die Gäste aus Bremen immerhin auf Rang 14 stehen und auch über dem Strich in die Weihnachtstage gehen werden, steckt Mainz seit Saisonbeginn unten drin. Nur ein Sieg steht zu Buche. Beide Mannschaften brauchen also unbedingt einen Sieg. Mainz muss dafür unbedingt die löchrige Defensive stopfen, mit 25 Gegentoren ist nur Schalke noch anfälliger. Das 0:0 am Dienstag bei Hertha BSC dürfte zumindest dahingehend Selbstvertrauen zurückgegeben haben. Werder trifft nach den Spielen gegen die Top- und/oder formstarken Teams aus München, Wolfsburg, Stuttgart, Leipzig und Dortmund wieder auf einen Gegner auf Augenhöhe.

Gesichertes Mittelfeld: FC Augsburg - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

Trainer - Heiko Herrlich

Heiko Herrlichs Trainerstuhl in Augsburg war kurz davor, richtig zu wackeln, aber vier Tage und zwei späte Tore später sieht die Augsburger Situation wieder entspannter aus. Erst der Ausgleich gegen Schalke 04 in der Nachspielzeit, dann der 1:0-Siegtreffer in Bielefeld (85. Minute), und schon steht der FCA in der oberen Tabellenhälfte. Und die späten Tore sind eine echte Waffe in dieser Saison, mehr als die Hälfte aller FCA -Tore fielen in der Schlussviertelstunde.

Genauso wie Augsburg hatte auch Eintracht Frankfurt einen richtig guten Saisonstart: Am 3. Spieltag stand Frankfurt auf Platz drei der Bundesligatabelle und damit sogar vor dem FC Bayern. Seitdem folgten neun Spiele ohne Sieg und die Entwicklung zu Deutschlands Remis-Königen. Acht Mal hat sich die Eintracht in dieser Saison bereits die Punkte geteilt. Coach Adi Hütter will trotzdem geduldig bleiben: "Ich würde unruhiger schlafen, wenn wir nicht gut spielen würden." Kapitän David Abraham fehlt gesperrt, wenn am Samstag die Sieglos-Serie beendet werden soll.

Stand: 17.12.2020, 15:02