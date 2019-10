Fazit: Mats Hummels war deutlich öfter am Ball als Benjamin Stambouli, hat eine wesentlich geringere Fehlpassquote und gab bereits neun Torschüsse ab, während der Schalker noch gar nicht zum Abschluss kam (und noch nie ein Bundesliga-Tor erzielte). Der Dortmunder nimmt größeren Einfluss auf das gesamte Spiel seines Teams. Vorteil: BVB

Das defensive Mittelfeld

Omar Mascarell von Schalke 04

Omar Mascarell: "Das ist bisher meine beste Zeit beim FC Schalke. Hunderprozentig" , sagte der defensive Mittelfeldspieler der Schalker jüngst. Kein Wunder. Schließlich hat es der Spanier nach einem trostlosen ersten Jahr in Gelsenkirchen mittlerweile in die Stammformation auf der sogenannten "Sechs" gebracht. Dafür war er aus Frankfurt gekommen, brachte es in der Vorsaison aber gerade mal auf 14 Einsätze. Zweikampf-und Laufstärke zeichnen den 26-Jährigen vor allem aus. Seine Welt ist vor allem die Arbeit auf dem Feld und nicht so sehr die Strategie - die überlässt er anderen.

Dortmunds Axel Witsel