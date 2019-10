VfL Wolfsburg

Weghorsts Ärger, Weghorsts Freude

Die Wolfsburger versuchten nach der Pause noch einmal alles und gerieten nach einem wieder zurückgenommenen Foulelfmeter zu Beginn der zweiten Halbzeit in Verzweiflung (53.). Weghorst stand schon zur Ausführung bereit, als sich Schiedsrichter Bastian Dankert die Szene nach einem Hinweis seines Videoassistenten noch einmal am Spielfeldrand auf seinem Bildschirm ansah. Dort erkannte er dann: Weghorst hatte den Ball mit dem Ellbogen berührt, bevor er von Marvin Friedrich gefoult wurde.

Gerade als Wolfsburg selbst den Glauben an einen Sieg zu verlieren schienen, traf Weghorst zum erlösenden 1:0. Der eingewechselte Josip Brekalo bereitete den Treffer mit nach einem Solo mit einem starken Pass vor. Die bis dahin so schwache Partie nahm danach noch einmal Fahrt auf, weil Union durch Marius Bülter zwei gute Chancen zum Ausgleich hatte (71./80.) und Wolfsburg immer mehr Raum zum Kontern bekam. Am Ende war der Aufsteiger zu schwach, um den Wolfsburger Kräfteverschleiß zu mindestens einem Punkt zu nutzen.

"Wir haben verdient gewonnen. Auch wenn Union manches Mal gefährlich wurde" , urteilte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer, kritisierte aber die Chancenverwertung seines Teams. "Es wäre schön gewesen, wenn wir gleich in der Startphase unsere Möglichkeiten genutzt hätten."

Wolfsburg jetzt Gladbach-Verfolger

"Die Mannschaft hat das toll gemacht" , lobte Unions Trainer Urs Fischer. "Wir haben heute in der Vorwärtsbewegung viele Akzente gesetzt, aber am Ende musst Du auch mal einen reinhauen. Die Möglichkeiten waren da. Schade. Es fehlt die letzte Konsequenz" , fügte der Schweizer hinzu. Der Aufsteiger ist nach der vierten Niederlage in Serie nur aufgrund des besseren Torverhältnisses noch nicht auf einen direkten Abstiegsplatz zurückgefallen.

Der VfL dagegen nutzte diesmal die große Chance, die sich ihm schon beim vorangegangenen Heimspiel gegen Hoffenheim (1:1) geboten hatte: Er verbesserte sich auf einen Champions-League-Platz. Außerdem ist er auch nach dem zehnten Pflichtspiel unter seinem Trainer Oliver Glasner weiter ungeschlagen.

"Die Stimmung und Mentalität bei uns sind einfach Wahnsinn. Es ist ein schönes Gefühl, auf Platz zwei zu stehen. Wir wollen das nicht überbewerten, dürfen es aber genießen" , sagte VfL-Kapitän Josuha Guilavogui.

Nach der Länderspielpause tritt Wolfsburg am Samstag (19.10.2019) beim RB Leipzig an. Union empfängt zur gleichen Zeit den SC Freiburg.