Viel Kampf auf beiden Seiten

Dann wurde es turbulent. Zuerst sah Nastasic nach einem groben Einsteigen und dem Einsatz des Video-Assistenten statt der Gelben die Rote Karte (64.). Kurz darauf gerieten Guido Burgstaller und Weghorst aneinander. Wieder revidierte Schiedsrichter Patrick Ittrich eine Entscheidung und nahm eine bereits gezeigte Rote Karte gegen Weghorst zurück.

In der Schlussphase blieb die Partie lebhaft. Breel Embolo vergab die große Gelegenheit zum Schalker Ausgleich nach tollem Zuspiel von Uth (84.). Es folgte die nächste umstrittene Szene. Brooks traf Embolo mit seinem Bein im Strafraum am Kopf - Elfmeter für Schalke. Der eingewechselte Bentaleb verwandelte sicher. Bis in die Nachspielzeit gab es nun kaum Spielfluss.

Ginczek setzt den Schlusspunkt

Dort ergaben sich auf einmal wieder Chancen. Admir Mehmedi vergab für Wolfsburg (90.+1.), auf der Gegenseite Cedric Teuchert für Königsblau. Die Krone auf diese umkämpfte Partie setzte Wölfe-Stürmer Ginczek, der kurz vor Schluss einen Abstauber zum umjubelten Siegtreffer für die Gastgeber nutzte.

Schalke muss nächste Woche Sonntag versuchen, den ersten Dreier der Saison im Heimspiel gegen Hertha BSC zu holen. Wolfsburg tritt nach dem Sieg mit Rückenwind einen Tag früher in Leverkusen an.