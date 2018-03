Das Team von Trainer Domenico Tedesco feierte mit dem schmeichelhaften 1:0 (0:0) bei den Wölfen bereits den fünften Sieg in Serie und festigte damit am 27. Spieltag Rang zwei. Der VfL bleibt dagegen auch nach vier Partien unter Coach Bruno Labbadia sieglos und schwebt weiter in akuter Abstiegsgefahr. Die Niedersachen bleiben punktgleich vor Mainz 05, das den Relegationsplatz 16 belegt.

Ein Eigentor von Robin Knoche (86.) bescherte Schalke den Dreier. Den Sieg in einer schwachen Partie verdankten die Gäste aber vor allem Torhüter Ralf Fährmann, der einen schwach geschossenen Foulelfmeter von Paul Verhaegh (76.) entschärfte. Vorausgegangen war ein Foul von Matija Nastasic an Riechedly Bazoer.

Labbadia: "Hätten Sieg verdient gehabt"

"Ich denke, wenn man das Spiel betrachtet, wie wir es im Griff hatten, das Tor nicht machen und dann fünf Minuten vor Schluss das Gegentor kriegen. Das tut mir wahnsinnig leid für die Mannschaft" , sagte der unglückliche Knoche. "Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt." Labbadia lobte derweil das Auftreten seiner Truppe. "Die Mannschaft hat ein Gesicht gezeigt, das wir auch brauchen. Wir haben Schalke das Leben schwer gemacht, wir hätten den Sieg verdient gehabt. Den einen Fehler haben wir dann zu viel gemacht."

"Wir haben die zweite Halbzeit dominiert, das Spiel im Griff gehabt. Wolfsburg hatte kaum Situationen außer dem Elfmeter", sagte Schalkes Schlussmann Fährmann. "Die Art und Weise war heute richtig gut. Es war ein Spiel auf des Messers Schneide, aber der Sieg war aus meiner Sicht nicht unverdient" , sagte Schalkes Trainer Tedesco.

Schalker Defensive gewohnt stark

Das Team von Labbadia gab im eigenen Stadion zunächst den Ton an, doch an der gewohnt stabilen Schalker Defensive um den früheren Wolfsburger Naldo prallten sie immer wieder ab. Die Minimalisten aus Gelsenkirchen taten erst einmal nicht mehr als sie mussten.

Schalke gewinnt glücklich in Wolfsburg

Tedesco konnte nicht zufrieden sein. Doch Nastasic hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff fast doch noch die überraschende Führung beschert (41.).

Embolo sorgt für Belebung

Der Schalker Trainer brachte zum Ende Breel Embolo (60.). Kaum auf dem Platz, hatte der Schweizer die bis dato größte Chance zur Führung, scheiterte aber am starken Casteels (65.). In der Schlussphase war es eine offene Partie. Mit einem glücklichen Ausgang für S04.