S04-Ersatzkeeper Schubert bringt Wölfe zur Verzweiflung

Wolfsburg begann mit viel Einsatzbereitschaft und Offensivdrang. Schon nach 48 Sekunden hatte Top-Torjäger Wout Weghorst die Chance zur Führung. Maximilian Arnold (3./33.), John Anthony Brooks (13./20.) und Marcel Tisserand (34.) hatten weitere Gelegenheiten, den VfL in Führung zu bringen. Doch es fehlte die letzte Genauigkeit im Abschluss - oder Schubert war mit starken Reflexen zur Stelle.

Der Schalker Ersatzkeeper, der den rotgesperrten Stammkeeper Alexander Nübel vertrat, brachte die Gastgeber in seinem erst zweiten Spiel in der Fußball-Bundesliga zur Verzweiflung. Und auch seine Mannschaft versteckten sich trotz der Offensiv-Power der Wolfsburger nicht. Bei Ballgewinnen suchten die Schalker den schnellen Weg nach vorne und kamen ihrerseits zu Tormöglichkeiten.

Mangelhafte Chancenausbeute des VfL rächt sich

Doch auch Guido Burgstaller (6./19.) und Fabian Reese (16.) ließen ihre Chancen liegen. Das 0:0 zur Halbzeit gab den Spielverlauf keinesfalls wieder - zumal Wolfsburgs Joao Victor kurz vor der Pause Pech mit einem Pfostenschuss hatte und kurz darauf frei vor Schubert verzog.

Die mangelhafte Chancenausbeute der Wolfburger rächte sich kurz nach Wiederanpfiff. Nach einer Ecke scheiterte Kabak zunächst per Kopf an Koen Casteels, doch im Nachschuss überwand er den VfL-Keeper aus kurzer Distanz. Burgstaller hätte die Führung sogar ausbauen können, zielte aber unbedrängt aus fünf Metern über die Querlatte.

Einziger Fehler von Schubert kostet Schalke den Sieg

Wolfsburg kam kaum noch an sein spielerisches Niveau aus dem ersten Durchgang heran, auch weil die Schalker den Spielaufbau der Hausherren jetzt aggressiver und früher störten. So mussten die Schalker helfen: Schubert leistete sich nach einer Ecke die einizige Unaufmerksamkeit in der Partie: Bedrängt von Marcel Tisserand rutschte Schubert der Ball durch die Handschuhe und Mbabu nutzte dies zum Ausgleich. Wie zuvor breits das 1:0 der Schalker wurde auch dieser Treffer nach Videoüberprüfung gegeben.

Wolfsburg muss nun am Samstag zum Abschluss der Hinrunde in München bei den Bayern antreten. Die Schalker empfangen den heutigen Gegner des FCB, den SC Freiburg.