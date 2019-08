Toller Volleytreffer von Arnold

In einer intensiven Partie war es vor allem Wolfsburg, das im neuen 3-4-3-System und mit den Neuzugängen Xaver Schlager und Joao Victor in der Anfangsformation offensiv Akzente setzte. Arnold nutzte gleich die erste Drangphase zur Führung: Aus über 20 Metern schoss er den Ball per Direktabnahme sehenswert und unhaltbar für Timo Horn ins rechte Eck.

Köln kam auch durch Anthony Modeste (11.), Kingsley Schindler (23.) oder Dominick Drexler (25.) zu guten Ansätzen. Aber kein Schuss ging auf das Wolfsburger Tor.

Wolfsburg kontrolliert

Die Hausherren beschränkten sich mit zunehmender Spielzeit dann darauf, vor allem sicher zu stehen und nach Ballgewinnen über schnelle Konter gefährlich zu werden. Auf beiden Seiten nahmen aber auch die Fehler zu, einige Bälle gingen zu leicht verloren.

Dann zeigte Weghorst seine Klasse, als er sich an der Strafraumgrenze nach einem Pass von Schlager durchsetzte und platziert ins lange Eck abschloss. Als der eingewechselte Terodde nach einem langen Ball in der Nachspielzeit entwischte und traf, war die Partie schon gelaufen.

Köln muss gegen Dortmund ran

"Wir müssen konzentriert da weitermachen, wo wir heute angefangen haben. Da war einiges schon richtig gut", machte FC-Trainer Beierlorzer seinem Team vor dem Sportschau-Mikrofon Mut. Und den braucht der Aufsteiger auch: Am zweiten Spieltag geht es gegen Titelfavorit Borussia Dortmund. Für den VfL Wolfsburg geht im Sonntagabendspiel (25.08.2019) zu Hertha BSC.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 17.08.2019, 18 Uhr.