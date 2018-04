Schon vor der Partie hatte Titz angekündigt, "auf Sieg" zu spielen. Dafür brachte der Coach etwas überraschend den zuletzt nicht mehr berücksichtigten Wood von Anfang an. Bruno Labbadia musste auf den angeschlagenen Daniel Didavi verzichten, insgesamt nahm er sechs Wechsel im Vergleich zum 0:3 in der Vorwoche in Mönchengladbach vor.

Hamburger Doppelschlag kurz vor der Pause

Beide Teams begannen munter, wobei der HSV schon früh die Kontrolle übernahm. Allzu oft blieben die Bemühungen der Gäste aber zu unpräzise - oder es fehlte das richtige Timing. Bei den Gastgebern schaffte es Renato Steffen tatsächlich, aus vier Metern drei Meter über das Tor zu schießen (13.). Von den Hamburgern war lange offensiv noch weniger zu sehen, echte Torchancen blieben zunächst Mangelware. Tatsuya Ito, Aaron Hunt, Filip Kostic und Wood fanden kaum einmal eine Lücke in der Wolfsburger Abwehr.

Der Elfmeter, den der quirlige Ito mit seinem schnellen Vorstoß in den Strafraum herausholte, war die erste wirkliche Möglichkeit der Hamburger. Wood verwandelte eiskalt. Es war das erst zweite Saisontor des US -Amerikaners, nachdem er am 2. Spieltag getroffen hatte. Danach standen die Wolfsburger sichtlich unter Schock, der HSV blieb bissig und stach erneut zu. Eine optimal gespielte Flanke von Ito verlängerte Holtby mit dem Kopf ins lange Eck.

Hamburg noch gegen Frankfurt und Glabdach

Die Hamburger, bei denen Holtby und Kyriakos Papadopoulos überzeugten, verwalteten anschließend ihre Führung, Wolfsburg schaffte es nur noch sporadisch, gefährlich zu werden. In der 66. Minute verfehlte Maxi Arnold knapp das Tor, Brekalo gelang nur noch der Anschluss, ehe Waldschmidt für die Entscheidung sorgte.