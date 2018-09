Borussia Mönchengladbach kam am Samstag (29.09.2018) nicht über ein 2:2 (1:1) beim VfL Wolfsburg hinaus. Alassane Pléa (7.) und Thorgan Hazard (48.) brachten Gladbach zweimal in Führung, Renato Steffen (12.) und Wout Weghorst (59.) glichen jeweils aus. Gladbach wartet damit seit fast 15 Jahren auf einen Sieg in Wolfsburg: Im November 2003 gewann die Borussia zuletzt ein Bundesliga-Spiel bei den Niedersachsen.

Pléa trifft und patzt

Über kaum einen Gladbacher Akteur wurde in den letzten Tagen so viel berichtet, wie über Neuzugang Pléa. Und gegen den VfL Wolfsburg zeigte der Franzose auch, warum das so ist: Er war an den beiden entscheidenden Szenen in Halbzeit eins direkt beteiligt. Zunächst in seiner Kerndisziplin als Torschütze, als Pléa von einem tollen Ballgewinn von Denis Zakaria und dem ebenso guten Pass von Florian Neuhaus profitierte und mit einem sehenswerten Rechtsschuss genau in den rechten oberen Torwinkel die frühe Führung erzielte (7.).

Fünf Minuten später offenbarte Pléa dann defensive Schwächen, als er von Wolfsburgs Ignacio Camacho bedrängt den 1:1-Ausgleich mit einem haarsträubenden Fehlpass in Richtung eigener Sechzehner einleitete. Steffen stand richtig und vollendete trocken - keine Chance für Yann Sommer im Gladbacher Tor (12.).