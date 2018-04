Angesichts der Torchancen war es letztlich ein glückliches Remis für die Gäste aus der Fuggerstadt, die damit dem Klassenerhalt wieder ein kleines Stück näher gekommen sind. Augsburgs Jan Moravek hatte nach 53 Minuten die Gelb-Rote Karte gesehen, Wolfsburgs Felix Uduokhai tat es ihm in der 86. Minute gleich.

Ereignisarme erste Hälfte

Die Partie im völlig verregneten Wolfsburg begannen beide Teams zunächst mit vielen Ungenauigkeiten, einigen Fouls und wenig Kreativität in Richtung gegnerisches Tor. Erst nach einer guten halben Stunde durften die Zuschauer erstmals so etwas wie realistische Torgefahr erleben: Wolfsburgs Landy Dimata köpfte eine Flanke auf das Augsburger Tor, Marwin Hitz parierte aber. Das war es dann aber in den ersten 45 Minuten auch schon an nennenswerten Offensiv-Aktionen - die Personalprobleme beider Teams machten sich, genau wie das Wetter, deutlich bemerkbar.

Zweimal Latte

Die zweite Hälfte sollte besser werden und begann schon vielversprechend. Zwei Minuten waren gespielt, da prüfte Jonathan Schmid Wolfsburgs Keeper Koen Casteels mit einem strammen, gefährlichen Flachschuss, doch der Belgier war auf dem Posten. Nur fünf Minuten später köpfte Wolfsburgs Innenverteidiger Robin Knoche nur knapp über das Gehäuse der Gäste.

Nach der Ampelkarte für Moravek, der bei seiner Grätsche gegen Maximilian Arnold allerdings zuerst den Ball gespielt hatte, verschoben sich die Kräfteverhältnisse zugunsten der Heimmannschaft. Augsburgs Trainer Manuel Baum verordnete seinem Team nun natürlich noch mehr Fokus auf die Defensive, doch die Niedersachsen erhöhten den Druck. Immer wieder wurde es vor allem aus der Distanz gefährlich für den Kasten von Hitz.

Beinahe wäre der VfL in seiner Druckphase aber sogar in Rückstand geraten: Marco Richter scheiterte bei einem der nun seltenen Kontergelegenheiten mit einem wunderbaren Heber an der Querlatte (64.). Als Paul Jäckel kurz danach auf der anderen Seite einfach mal abzog, hatten auch die Wolfsburger ihren Lattentreffer auf dem Konto.