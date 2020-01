Offensiv viel zu harmlos, und defensiv eine Katastrophe: So präsentierte sich Werder Bremen beim ernüchternden Auftritt gegen 1899 Hoffenheim. Die Niederlage besiegelten die Bremer selbst. Zuerst traf Davy Klaassen bei einem Klärungsversuch nach einem Eckball ins eigene Tor (65.). Dann begünstigten Ömer Toprak und Torwart Jiri Pavlenka mit einem Abstimmungsproblem das 0:2 durch Christoph Baugartlinger (79.). Für die endgültige Entscheidung sorgte der eingewechselte Sargis Adamyan mit dem 3:0 (83.).

Damit ist der Bremer Mini-Aufschwung nach dem Auswärtssieg in Düsseldorf schon wieder gestoppt. Mit 17 Punkten rangiert das Team von Trainer Florian Kohfeldt weiterhin auf Relegationsplatz 16. Hoffenheim hat nach dem etwas schmeichelhaften Sieg mit 30 Zählern als Siebter Kontakt zu den Europa-League-Plätzen.

Kaum Gefährliches in Durchgang eins

In einer ganz schwachen ersten Halbzeit hatte Bremen optisch zwar mehr vom Spiel, die beste Chance ging allerdings auf das Konto der Gäste. Andrej Kramaric brachte einen Schuss halblinks im Strafraum an Werder-Torwart Jiri Pavlenka vorbei - traf aber nur das Außennetz. Auch in Halbzeit zwei mühte sich Bremen. Richtung Tor gingen den Gastgebern aber regelmäßig die Ideen aus.

Wuchtiger wurden die Bremer Bemühungen erst, als Klaassen unfreiwillig die Führung für Hoffenheim erzielt hatte. Milot Rashica verzog nach einem schnellen Angriff über rechts knapp (68.). Ein Schussversuch von Klaassen wurde noch geblockt (78.). Spätestens mit dem 0:2, als Baumgartlinger am Fünfereck mit der Hacke über die nach einem schlecht abgesprochenen Rettungsversuch am Boden liegenden Pavlenka und Toprak traf, war die Partie entschieden. Für den Schlusspunkt sorgte Adamyan, der im Anschluss an einen Einwurf entwischte und mit einem abgefälschten Schuss auf 14 Metern den dritten Treffer machte.

Bremen als nächstes nach Augsburg

Bremens Abstiegskampf geht am Samstag (01.02.2020) um 15.30 Uhr beim FC Augsburg weiter. Hoffenheim hat dann zeitgleich zu Hause Bayer 04 Leverkusen vor der Brust.

