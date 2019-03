Bremens überraschender Ausgleich

Beinahe hätte Schalke die Führung kurz darauf noch ausgebaut, doch ein Schuss von Steven Skrzybski rauschte knapp am rechten Pfosten des Bremer Tores vorbei (30.). Werder Bremen hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein einziges Mal auf das gegnerische Tor geschossen. Eine Statistik, die keine sechzig Sekunden mehr Bestand haben sollte: Flanke von Max Kruse Richtung Elfmeterpunkt, wo Rashica den Ball mit dem linken Fuß zum Ausgleich ins Tor beförderte (31.). Allerdings stand Claudio Pizarro nach Ansicht der TV-Wiederholungen minimal im Abseits und griff in das Geschehen ein, auch wenn er den Ball nicht berührte - das Tor hätte aberkannt werden müssen.

Fortan war Werder das spielbestimmende Team. Beinahe wäre Bremen sogar mit einer Führung in die Pause gegangen, doch Philipp Bargfredes Distanzschuss flog ganz knapp links am Tor vorbei (44.).

Kruse vollendet eiskalt

Die zweite Halbzeit lief gerade einmal fünf Minuten, als es Strafstoß für Bremen gab. Nach einem Schuss von Davy Klaassen hatte Benjamin Stambouli auf der Linie geklärt, gleichzeitig berührte Jeffrey Bruma Kruse, der zu Boden ging. Schiedsrichter Martin Pedersen ließ zunächst weiterspielen, griff dann aber auf den Videobeweis zurück - und änderte seine Meinung. Kapitän Kruse trat selbst an und verwandelte eiskalt - 2:1 (51.).

Für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte dann Rashica, der in der 73. Minute seinen zweiten Treffer in diesem Spiel erzielte. Kruse leitete den Treffer mit einer Flanke ein, Eggestein verlängerte per Kopf zu Rashica, der auf Höhe des Elfmeterpunktes lauerte. Der Rest war individuelle Klasse: Tolle Ballannahme, ein feines Dribbling, ein trockener Schuss, 3:1.

In der Schlussphase wurde es dann noch einmal spannend, nachdem Schalkes Embolo nach einer Ecke von Bastian Oczipka per Kopf verkürzte (85.). "Wir waren über weite Strecken überlegen. Aber wenn du so spät noch einen Treffer kassierst, kommst du schon ins Grübeln" , sagte Bremens Kruse bei "Eurosport". Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Bremens Martin Harnik für die endgültige Entscheidung, als er gegen weit aufgerückte Schalker zum 4:2-Endstand traf.

Für Schalke 04 geht es schon am Dienstag (12.03.2019) mit einem Champions-League-Auswärtsspiel bei Manchester City weiter, ehe am Samstag (16.03.2019) in der Bundesliga ein Heimspiel gegen RB Leipzig ansteht. Werder Bremen muss erst tags darauf ran, Gegner dann ist Bayer Leverkusen.