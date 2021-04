In der Tat waren die "Nagelsmänner" im ersten Durchgang drückend überlegen und spielte in dem Duell, zu dem es auch am 30. April im Halbfinale des DFB -Pokals kommen wird, von Beginn an seine individuelle Überlegenheit aus. Für Leipzig war es der fünfte Liga-Auswärtssieg hintereinander. Und der bringt Werder in Bedrängnis, denn Florian Kohfeldts Team ist weiter in Reichweite der Abstiegskandidaten.

Leipzigs Olmo und Sörloth treffen vor der Pause

Nagelsmann erlebte dagegen eine enorm entspannte erste Hälfte. Seine Mannschaft kombinierte geduldig, bis sich die erste Lücke auftat. Zugleich ließ sie in der Defensive so gut wie nichts zu. Vor allem der erste Treffer war sehenswert: Marcel Sabitzer chipte den Ball zu Olmo, der mit der Hacke zu Kevin Kampl weiterleitete. Kampl steckte überlegt in den Strafraum durch. Dort war Olmo eingelaufen und vollendete aus kurzer Distanz technisch sauber ins lange Eck.