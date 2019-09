Coach Florian Kohfeldt gab zu: "Ich ärgere mich trotz der vielen Ausfälle über die Niederlage, weil es Szenen gab, in der das Spiel auch zu uns kippen konnte. Letztlich war das Ergebnis aber dann in Ordnung, Leipzig hat verdient gewonnen. Aber wie sich meine Jungs dagegengestemmt haben, macht mich dann auch wieder stolz."

Führungstor durch Orban

Per Kopfball brachte RB-Kapitän Willi Orban Leipzig nach Ecke von Christopher Nkunku in der 13. Minute in Führung. In der 35. Minute war Marcel Sabitzer per Freistoß aus 22 Metern Entfernung erfolgreich. Auch nachdem Leipzigs Mittelfeldspieler Konrad Laimer nach Handspiel in der 64. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr.