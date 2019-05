Milot Rashica brachte Werder mit einem Foulelfmeter (35. Minute) in Führung. Nordi Mukiele (86.) glich kurz vor Schluss aus, ehe Werder durch den eingewechselten Claudio Pizarro (88.) zurückschlug und sich den Sieg im Weserstadion sicherte. Mit 40 Jahren und 227 Tagen löste er den bisherigen Bremer Rekordhalter Mirko Votava (40 Jahre/225 Tage) als ältesten Bundesliga-Profi der Werderaner ab.

Der Peruaner hatte bereits vor dem Spiel für Jubel bei den Werder-Fans gesorgt, als er in einer Videobotschaft seine Vertragsverlängerung bekanntgab. Erst am Freitag (17.05.19) war bekannt geworden, dass Kapitän Max Kruse den Verein zum Saisonende verlässt. Er wurde nach fast 100 Spielen für Werder mit viel Beifall, aber auch mit einigen Pfiffen verabschiedet.

Leipzig mit B-Elf vor Pokal-Endspiel

Gegen Leipzig fehlte Kruse wegen anhaltender Verletzungsprobleme, Rashica vertrat ihn erfolgreich vom Elfmeterpunkt. Dabei war der Elfmeterpfiff nach einem Foul von Dayot Upamecano an Yuya Osako durchaus strittig. Nach Eingreifen des Videoassistenten in Köln korrigierte Schiedsrichter Felix Brych aber seine Entscheidung und zeigte auf den Punkt.

Es war der erste Torschuss in einer vor allem in der ersten Hälfte ereignisarmen Partie. Leipzig war mit einer B-Elf angetreten. Kaum einer der Spieler, die heute in der Startelf standen, dürften für die erste Elf im DFB -Pokalfinale gegen den FC Bayern kommenden Samstag (25.05.19) eine Rolle spielen.

Bremen nach starker Saison auf Platz acht

Enttäuschend präsentierte sich vor allem Mittelfeldspieler Bruma, der in der 54. Minute einen Handelfmeter - in diesem Fall völlig unstrittig - deutlich über die Querlatte setzte. In der Folge wurde Leipzig etwas besser und kam durch Mukiele zum Ausgleich.

Keine zwei Minuten später sorgte Pizarro mit einem schönen Distanzschuss ins linke untere Toreck für die Entscheidung - und für einen guten Abschluss einer starken Saison von Werder Bremen. Durch die Sieg der Konkurrenz aus Wolfsburg bleibt am Ende Platz acht für Werder. Hoffenheim, die 2:4 in Mainz verloren, hat man hinter sich gelassen.