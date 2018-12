Klasse-Tor von Möhwald

Schon in der ersten Halbzeit war Werder klar überlegen und machten sofort Druck. Schon nach wenigen Sekunden kassierte Fortuna-Verteidiger Robin Bormuth die erste Verwarnung, weil er zu langsam war und Milot Rashica deshalb festhalten musste. Rashica spielte auch in der Folge immer wieder seine Schnelligkeit aus und leitete so auch die Führung ein: Sein Zuspiel nahm Max Kruse auf, der im Zentrum Kevin Möhwald bediente - und der Ex-Nürnberger traf per Vollspann zum hochverdienten 1:0.

In der Folgezeit hätten die Bremer die Führung durchaus ausbauen können, doch Kruse, Rashica und Claudio Pizarro verpassten mehrfach knapp. Die Fortuna bekam nach vorne nur selten Entlastung zustande, doch der Videobeweis half ihnen: Sebastian Langkamp hatte im Luftkampf mit Bormuth die Hand zuhilfe genommen, nach Ansicht der Bilder gab Schiedsrichter Marco Fritz Elfmeter. Dodi Lukebakio, dessen Stern vor zwei Wochen mit einem Dreierpack in München so richtig aufgegangen war, schickte Jiri Pavlenka in die falsche Ecke - 1:1 (43.) und bereits der sechste Saisontreffer der Leihgabe des FC Watford.

Funkel wechselt offensiv

Funkel schöpfte durch diese glückliche Fügung offenbar Mut und wechselte zur Pause offensiv: Für Mittelfeldspieler Takashi Usami brachte er Mittelstürmer Rouwen Hennings - das hätte sich in der 57. Minute beinahe ausgezahlt. Nach einem Konter zog Hennings mit vollem Risiko aus 20 Metern ab, zielte aber um Zentimeter am rechten Winkel vorbei.

Bremen blieb zwar feldüberlegen, erspielte sich aber in dieser Phase keine klaren Chancen mehr. Nach 70 Minuten war dann erneut Düsseldorf dem Tor näher, doch Pavlenka ließ sich von Lukebakios Kracher ins kurze Eck nicht überraschen.

Kohfeld wechselt perfekt

Erst kurz nach diesem erneuten Weckruf schlossen auch die Bremer einen ihrer zahlreichen Angriffsversuche mal konsequent ab. Der eingewechselte Johannes Eggestein scheiterte mit seinem Fernschuss noch an Michael Rensing, der wehrte den Ball aber zentral genau vor die Füße von Martin Harnik ab. Harnik - auch ihn hatte Coach Florian Kohfeld erst von der Bank gebracht - staubte gedankenschnell zum 2:1 ab (73.).

Und die Glücksgriffe von Kohfeld hielten an: In der 76. Minute brachte er das amerikanische Top-Talent Josh Sargent, zwei Minuten später traf der Teenager zum 3:1. Wieder hatte der unglücklich agierende Rensing seinen Anteil daran, als er bei der Flanke von Davy Klaassen auf der Linie klebte und dann den Schuss von Harnik nur unzureichend abwehren konnte.

Auch Pavlenka macht den Unterschied

Lukebakio hatte im Gegenzug die Chance zum Anschluss, doch Pavlenka hielt auch diesen Ball und zeigte damit einen entscheidenden Unterschied zum unterlegegen Gegner auf.

Für die Fortuna geht es nun am nächsten Samstag (15.12.18) mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter. Die Bremer treten am Abend des gleichen Tages bei Tabellenführer Borussia Dortmund an.