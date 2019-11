Die "Königsblauen" haben am zwölften Spieltag verdient mit 2:1 (1:0) bei Werder Bremen gewonnen und sind nun Tabellenvierter. Amine Harit (43.) und Benito Raman (53.) trafen für die auswärtsstarke Mannschaft von David Wagner, Werder reichte das Tor von Yuya Osako (79.) nicht mehr.

Und während Schalke seinen Aufwärtstrend fortsetzte, gerät Bremen immer weiter in die Krise. Die Hanseaten warten nun schon seit acht Bundesliga-Spielen auf einen Sieg, die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt findet sich derzeit nur auf Platz 13 wieder.

Kohfeldt: "Diese Mannschaft lebt"

"Wir haben jetzt eine schwere Phase, weil unser Weg auf die Probe gestellt wird, aber wir werden da durchgehen" , sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt in der Sportschau und zeigte sich überzeugt von seinen Spielern: "Diese Mannschaft lebt, wenn wir nach dem 0:2 zusammengebrochen wären, dann hätte ich mir Sorgen machen müssen."

"Ich war total zufrieden, wie die Jungs gefightet haben" , sagte Schalkes Trainer Wagner: "Leider haben wir die Konterchancen, die wir hatten, schlecht ausgespielt. Am Ende haben wir es aber sehr reif heruntergespielt. Deshalb kann man schon davon sprechen, dass es kein unverdienter Sieg war."

"Wenn wir weiter defensiv so stehen und jeder für den anderen alles gibt, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch in den nächsten Spielen punkten werden" , sagte Daniel Caligiuri in der Sportschau.

Werder ohne Selbstvertrauen

Die Bremer begannen nach all den Rückschlägen der vergangenen Wochen ohne viel Selbstvertrauen und versuchten zunächst einmal, sicher zu stehen. Schalke hatte dadurch deutlich mehr Ballbesitz, blieb aber unkreativ und konnte sich daraus kaum zwingende Torchancen erspielen.

Deswegen versuchte es Caligiuri (25.) aus der Distanz, aber der Pfosten und Werder-Keeper Jiri Pavlenka verhinderten den Gegentreffer für die Hausherren.

Schalke-Abwehr steht sicher

Es dauerte, bis Werder mutiger wurde und das Spiel an Tempo aufnahm. Doch auch Grün-Weiß entwickelte kaum Gefahr, die Schalke-Abwehr stand gut. Und vorne spielten die Kollegen dann auch einmal konsequent.