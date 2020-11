Rashica erstmals in Bremer Startelf

Bei den Bremern stand Milot Rashica erstmals in dieser Saison in der Startelf. Rashica hatte zu Saisonbeginn wegen Knieproblemen gefehlt, danach saß er nach seinem erst in letzter Minute geplatzten Wechsel zu Bayer Leverkusen nur auf der Ersatzbank.

Die Geschichte der ersten Halbzeit im leeren Weserstadion ist schnell erzählt: In der 2. Minute parierte Kölns Keeper Timo Horn einen Schuss von Jean-Manuel Mbom, der von einer zu kurzen Rückgabe des Kölners Marius Wolf profitierte. Das war's in Sachen Schüsse aufs Tor. In der Folgezeit dominierten - euphemistisch ausgedrückt - die beiden stabilen Defensiven. Beide Mannschaften wollten vor allem einen Rückstand verhindern. In der gegenerischen Hälfte wussten beide Teams mit dem Ball wenig anzufangen, zu statisch und fehlerbehaftet agierten die Protagonisten. Einzig weitere erwähnenswerte Szene: die Auswechslung Horns kurz vor der Pause. Der Kölner Torhüter hatte sich offensichtlich im Hüftbereich verletzt und wurde von Ron-Robert Zieler ersetzt.

Fehlende Kreativität und Inspiration

Und auch in der 2. Hälfte fehlten auf beiden Seiten Kreativität und Inspiration. Die Kölner wollten ihren Kasten in erster Linie weiter sauber halten und wenigstens nicht verlieren. Die Bremer hätten gern mehr nach vorn ausgerichtet, konnten aber irgendwie nicht. Da passte es irgendwie ins Bild, dass nach einem Kölner Freistoß ein Eigentor für die Führung der Gäste herhalten musste. Mit einer Mini-Revanche für die die 1:6-Klatsche am 34. Spieltag der vergangenen Saison, die den Bremern noch den Sprung auf den Relegationsplatz ermöglicht hatte, wurde es aber nichts, als Bittencourt gegen seinen ehemaligen Klub per Elfmeter traf, nachdem Sebastiaan Bornauw den Ball im Strafraum an den Arm bekommen hatte.

Nach der Länderspielpause müssen die Bremer am Samstag (21.11.2020) bei Bayern München antreten, die Kölner empfangen einen Tag später Union Berlin.