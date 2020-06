Werder Bremen

Die Bayern ließen zunächst weiterhin den Ball zirkulieren, Coman scheiterte nach 80 Minuten nach schönem Solo an Jiri Pavlenka, dann kam Werder aber in Überzahl nochmal auf. Trainer Florian Kohfeldt trieb sein Team lautstark nach vorn, brachte all seine Offensivoptionen. Aufregung gab es als Josh Sargent aus kurzer Distanz den Ball an Boatengs aber vor dem Körper angelegten Arm schoss (85.). Die Entscheidung von Schiedsrichter Osmers war korrekt - kein Elfmeter.

Neuer hält - dann wird gejubelt

In der 89. Minute verhinderte dann Neuer eine Vertagung der Meisterfeier: Bei einem Kopfball von Yuya Osako zeigte der Nationaltorhüter seine Klasse und lenkte die Kugel um den Pfosten. Der Titel war perfekt und der Jubel der Bayern dann eher erleichtert als ekstatisch.