Die Mannschaft von Adi Hütter gewann das Nachholspiel des 24. Spieltages bei den Hanseaten verdient mit 3:0 (0:0) und kletterte durch den zweiten Sieg in Serie auf Platz elf in der Tabelle. Andre Silva (61.) traf in einer spielerisch lage schwachen Partie per Kopf für Frankfurt gegen insgesamt harmlose Bremer. Stefan Ilsanker (81.) machte 19 Sekunden nach seiner Einwechslung nach einem Eckball alles klar, in der 90. Minute erhöhte der Österreicher nochmals.

"Wir waren ganz gut im Spiel. Aber nach dem ersten Gegentreffer haben wir die Gegentore zu leicht hergegeben" , sagte nach der Partie Werder-Verteidiger Niklas Moisander. Eintrachts Doppel-Torschütze Stefan Ilsanker meinte: "In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile. Letztlich haben dann unsere besseren Standards die Entscheidung gebracht."