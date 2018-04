Werder Bremen

Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt setzte sich am Ostersonntag (01.04.2018) gegen Champions-League-Aspirant Eintracht Frankfurt mit 2:1 (1:0) durch und ist jetzt Tabellenelfter.

Vor 42.100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion traf zunächst Zlatko Junuzovic. Der Österreicher war nach Vorarbeit des Dänen Thomas Delaney mit einem Flachschuss erfolgreich. Für den Frankfurter Ausgleich sorgte Luka Jovic nach sehenswerter Hackenvorlage von Kevin-Prince Boateng, ehe David Abraham mit einem kuriosen Eigentor per Kopfballrückgabe für die Entscheidung sorgte.

Im neunten Heimspiel unter Kohfeldt ungeschlagen

Eintracht-Torwart Lukas Hradecky hatte mit einem kapitalen Fehler maßgeblich zu diesem Treffer beigetragen, indem er den eigentlich ungefährlichen Ball durch die Finger gleiten ließ. "Wenn ein Torwart einen Fehler macht, dann ist das gleich ein Tor. Er hat sich total verschätzt, vielleicht war er durch die Sonne irritiert" , sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic und musste dabei trotz der Niederlage sogar lächeln.

Die Bremer blieben damit auch im neunten Heimspiel unter Kohfeldt ungeschlagen. Frankfurt rutschte am 28. Spieltag auf den sechsten Platz ab und verpasste es, nach Punkten mit Borussia Dortmund auf Rang drei gleichzuziehen.

Werder hatte etwas mehr vom Spiel

In einer sehenswerten Partie, in der beide Mannschaft deutlich erkennbar den Sieg wollten, waren die Hanseaten nicht das bessere, sondern das glücklichere Team.

Von der ersten Minute an versteckten sich die Gäste nicht und spielten immer wieder mutig nach vorne. Mehrfach standen beide Torhüter im Blickpunkt des Geschehens. Nach der schmeichelhaften zweiten Führung hatte Werder aber in der Schlussphase mehr vom Spiel und durch Junuzovic in der 82. Minute auch noch eine große Chance.

Werder muss am kommenden Freitagabend schon wieder ran, allerdings ohne Niklas Moisander, dem Schiedsrichter Felix Zwayer gegen die Hessen die fünfte Gelbe Karte zeigte. In Hannover kommt es zum Nordderby zwischen den Bremern und den Niedersachsen.

Die Eintracht hat ein wenig mehr Zeit zur Regeneration. Die Frankfurter empfangen am Sonntagabend (18 Uhr) 1899 Hoffenheim.