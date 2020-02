Werder Bremen hat in der Bundesliga 0:2 (0:0) gegen Borussia Dortmund verloren. Die Tore für den BVB erzielten Dan-Axel Zagadou (52. Minute) und Erling Haaland (66.).

Bremens Defensive überrascht

In Bremen entwickelte sich zunächst ein Spiel, mit dessen Verlauf nicht viele gerechnet haben dürften. Werder-Trainer Florian Kohfeldt schickte seine Mannschaft, die acht der letzten neun Ligaspiele verloren hatte, in einem 3-4-3 aufs Feld. Wenn die Gäste aus Dortmund in Ballbesitz waren, zog sich Bremen zurück und machte die Räume im Mittelfeld ganz eng. Mit Erfolg: Zwar war der BVB in der ersten Hälfte die überlegene Mannschaft und hatte beinahe 60 Prozent Ballbesitz, doch Chancen erspielte sich die Mannschaft von Lucien Favre nicht. Bremens Defensive, die vor diesem Spiel schon 51 Gegentore kassiert hatte, stand sicher.

Zagadou schockt Werder

In der zweiten Hälfte wurde Dortmund von Minute zu Minute besser, mit der Ordnung in Bremens Defensive war es bald vorbei. Die Führung für den BVB fiel, nachdem Zagadou sich nach einer Ecke von Jadon Sancho geschickt von Gegenspieler Davie Selke löste und mit dem linken Fuß elegant vollendete (52.).

Für die Entscheidung sorgte Haaland in der 66. Minute. Über Sancho und Achraf Hakimi kam der Ball zum Norweger, der Toprak abhängte und mit einem wuchtigen Schuss ins kurze Eck traf.

Für Borussia Dortmund geht es am nächsten Samstag (29.02.2020) mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter. Werder Bremen hat einen Tag länger Pause und ist dann im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt gefordert.

tbe/sid/dpa | Stand: 22.02.2020, 17:22