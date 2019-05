Der Tabellenzweite kam trotz einer 2:0-Führung bis weit in die zweite Halbzeit bei Werder Bremen nicht über ein 2:2 (2:0) hinaus. Ausgerechnet der bereits 40 Jahre alte Claudio Pizarro erzielte in der 75. Minute den Treffer zum Endstand.

Frühe Führung des BVB

Durch ein frühes Tor durch Christian Pulisic (6.) gingen die Schwarz-Gelben gleich mit ihrer ersten Chance in Führung. In der 41. Minute erhöhte Paco Alcacer per Freistoß auf 2:0 für den BVB . Dem eingewechselten Kevin Möhwald gelang der Anschlusstreffer (70.), Dortmund-Keeper Roman Bürki sah dabei schlecht aus. Eine Vorentscheidung im Titelkampf scheint nach dem neuerlichen BVB-Patzer gefallen zu sein. "Leider haben wir das Spiel nicht gewonnen, aber wir einen guten Job gemacht mit dem Unentschieden" , sagte Pizarro am sky-Mikrofon.

Schon acht Minuten nach dem Führungstor, bei dem Pulisic mit schnellem Antritt die gesamte Werder-Deckung aushebelte, hätte Götze erhöhen können, scheiterte jedoch am Bremer Torhüter Jiri Pavlenka. Der tschechische Tormann stand weiterhin im Blickpunkt. Gegen Pulisic (45.) verhinderte er noch vor der Pause einen weiteren Gegentreffer.

Reus' Fehlen kompensiert

Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre konnte das Fehlen des gesperrten Marco Reus lange problemlos kompensieren. Für das entsprechende Tempo sorgten stattdessen Pulisic und auch der agile Jadon Sancho. Die Platzherren hingegen wirkten gedanklich zunächst häufig einen Tick zu langsam und fanden kaum in die Begegnung. Nur ein Distanzschuss von Milot Rashica (35.) brachte das Dortmunder Tor einmal in Gefahr.

Besondere Schwächen offenbarte das Team von Coach Florian Kohfeldt oftmals in der Defensive. Zusätzlich zum gelbgesperrten Abwehrchef Niklas Moisander fehlte kurzfristig auch Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie (Knieprellung). Diese Ausfälle waren für den Liga-Neunten ohne Qualitätsverlust nur schwer zu kompensieren.

Bremen kommt nach einer Stunde Spielzeit

Nach dem Seitenwechsel behielt Dortmund zunächst die Spielkontrolle, war jedoch mehr als im ersten Durchgang auch auf Kontrolle in der Rückwärtsbewegung bedacht. Erneut war es Pavlenka, der in der 55. Minute gegen den Ex-Bremer Thomas Delaney einen weiteren Gegentreffer verhinderte. Kohfeldt hatte nach einer Stunde genug von den eher hilflosen Angriffsbemühungen seiner Offensive. Er wechselte "Oldie" Pizarro ein, der ehemalige Dortmunder Nuri Sahin musste das Spielfeld verlassen. Eine für die Bremer gute Personalentscheidung, denn der Routinier bewies seinen Torriecher.

Am vorletzten Spieltag muss Bremen zum direkten Gegner im Kampf um den Europapokalplatz nach Hoffenheim, Dortmund hat gegen Fortuna Düsseldorf die womöglich letzte Meisterschaftschance.

Thema in Sport aktuell, Deutschlandfunk, ab 22.50 Uhr