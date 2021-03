Seit dem legendären 5:2 am 20. September 2008 wartet Werder Bremen auf einen Sieg gegen Bayern München in der Fußball-Bundesliga. Daran änderte sich auch am Samstag (13.03.2021) nichts. Souverän fuhr der FCB einen 3:1 (2:0)-Sieg im Weserstadion ein und manifestierte seine Spitzenposition in der Tabelle.

Leon Goretzka (22. Minute) brachte den FC Bayern aus kurzer Distanz per Kopf nach einer Ecke in Führung. Der umtriebige Thomas Müller hatte den Ball zuvor perfekt mit dem Hinterkopf verlängert. Nach einer schnellen Kombination über Joshua Kimmich stoppte wiederum Müller im Strafraum mit der Brust den Ball und legte ihn für Serge Gnabry (35.) ab, der auf 2:0 erhöhte.