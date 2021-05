Damit verhinderten die zwar phasenweise leidenschaftlich kämpfenden, aber insgesamt harmlosen Hanseaten immerhin die achte Bundesliga-Pleite in Serie - ein Unentschieden ist in der prekären Lage der Bremer aber eigentlich zu wenig.

Abstiegsendspiel gegen Augsburg

Als Tabellen-14. droht Werder weiter der erste Abstieg seit 1980, am Sonntag könnten der 1. FC Köln sowie Hertha BSC oder Arminia Bielefeld an den Grün-Weißen vorbeiziehen. Nächste Woche steigt beim FC Augsburg das nächste Abstiegsendspiel für Werder. Fehlen wird dann Eren Dinkci, der in der Nachspielzeit am Samstag (08.05.2021) die Rote Karte sah. Leverkusen bleibt Sechster und hat weiter beste Aussichten, die Europa League zu erreichen.