VfL Wolfsburg

Das Niveau der Partie war gut zu überschauen. Es wurde viel im Mittelfeld gekämpft. Durchdachte Angriffe waren nur selten zu sehen. Da passte es ins Bild, dass der Wolfsburger Ausgleich nach einem Eckstoß erzielt wurde. Den Kopfball von John Anthony Brooks stocherte Wout Weghorst über die Linie (36.). Es war das siebte Saisontor des niederländischen Stürmers.

Bittencourt trifft per Flugkopfball

Bremen brauchte aber nur drei Minuten, um erneut in Führung zu gehen. Schiedsrichter Kampka ließ einen Vorteil für Werder nach einem Foul an Davy Klaassen gelten, Ludwig Augustinsson flankte in die Mitte, dort setzte Leonardo Bittencourt zum Flug an und köpfte ein.