Und wären fast schnell dafür belohnt worden, Awoniyi traf in der 48. Minute aus spitzem Winkel das Außennetz. Den Platzherren gelang in der Folgezeit in der Vorwärtsbewegung fast gar nichts mehr. Kohfeldt reagierte und ersetzte in der 64. Minute den Polen Bartosz Bialek durch Lukas Nmecha: Für den Nationalspieler war es nach einer langwierigen Knöchelverletzung der erste Einsatz in diesem Jahr. Nach nur fünf Minuten Einsatzzeit traf Nmecha das Lattenkreuz.

Wolfsburg nun gegen Freiburg, Hertha gegen Stuttgart

Beide Kontrahenten müssen am Samstag (12.03.2022) wieder ran. Für Wolfsburg geht es gegen Freiburg, für die Berliner gegen Stuttgart.