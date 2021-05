Jean-Paul Boetius (44. Minute), Robin Quaison (55.) und Stefan Bell (78.) brachten die Gäste am Samstag (22.05.2021) insgesamt dreimal in Führung, Wolfsburg konnte zweimal durch Maximilian Philipp (48.) und Joao Victor (66.) ausgleichen. Der FSV hatte bereits am 33. Spieltag den Klassenerhalt und Wolfsburg den Einzug in die Champions League sichern können.

Selbstbewusste Mainzer

Von Beginn an machte die Mannschaft von Trainer Bo Svensson deutlich, dass sie sich in Wolfsburg etwas ausrechnete. Die Platzherren hatten zwar Feldvorteile, doch die besseren Einschussmöglichkeiten lagen klar bei den Mainzern. Boetius hätte schon in der 5. Minute seinen ersten Treffer erzielen können, scheiterte jedoch an VfL-Torhüter Pavao Pervan, der den am Knie operierten Stammkeeper Koen Casteels gut vertrat. Bei zwei weiteren Mainzer Torchancen in der 11. und 28. Minute war der Österreicher auf dem Posten.