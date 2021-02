Die Mannschaft von Trainer Marco Rose trennte sich am Sonntagabend (14.02.2021) sogar ein wenig glücklich 0:0 von den viertplatzierten Niedersachsen und hat nun schon sechs Punkte Rückstand auf die anvisierten Champions-League-Plätze. Wolfsburg ist in dieser Saison zu Hause weiter ungeschlagen. Der VfL hat nun in fünf Ligapartien nacheinander kein Gegentor kassiert.

Durch eine erneut starke Defensivleistung hielten die Wolfsburger die Gäste bei klirrender Kälte auf Distanz, die in der Tabelle der Bundesliga auf Rang sieben liegen. Gladbach wartet weiter auf den ersten Sieg bei den "Wölfen" seit 2003.

Rotation von Rose