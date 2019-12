Sommer: "Jetzt jagen wir"

Gladbachs Schlussmann Yann Sommer sagte zum Verlust der Tabellenführung nach zwei Monaten am ARD -Mikrofon: "Ärgerlich, dass wir nicht gepunktet haben. Jetzt jagen wir. Wolfsburg hat uns das Leben sehr schwer gemacht." Wolfsburgs Matchwinner Arnold meinte: "Das waren wichtige drei Punkte vor der schweren letzten Woche. Wir hatten eine Vielzahl von Möglichkeiten heute, um ein Tor mehr zu schießen."

Intensiver Schlagabtausch

Obwohl auch Wolfsburg unter der Woche in der Europa League gefordert war und in die Zwischenrunde einzog, sahen die 25.580 Zuschauer vom Anpfiff weg einen intensiven Schlagabtausch. Wolfsburgs Joao Victor hatte das 1:0 bereits in der fünften Minute auf dem Fuß. Sein strammer Schuss vom linken Strafraumeck klatschte jedoch an den Pfosten. Gladbach fand in der Anfangsphase nicht richtig ins Spiel und geriet durch das Tor von Schlager folgerichtig in Rückstand.

Quasi im Gegenzug gelang Embolo aber mit einer feinen Volleyabnahme im Strafraum der Ausgleich - und alles war wieder offen. Nach dem turbulenten Beginn beruhigte sich die Partie in der Folge etwas. Was auch daran lag, dass kleine Fouls den Spielfluss immer wieder behinderten. Die Partie wurde von beiden Seiten körperlich robust geführt.

Mbabu mit Pfostentreffer

Auch im zweiten Durchgang investierten die Wolfsburger mehr, wenngleich Gladbach zunächst die besseren Torchancen hatte. Erst scheiterte Marcus Thuram im direkten Duell am Wolfsburger Schlussmann Koen Casteels (54.). Kurz darauf entschärfte der Belgier mit dem Fuß einen Flatterball von Alassane Pléa aus 20 Metern. Es war der letzte Gladbacher Torschuss der Partie. Danach hatten die Gäste Glück, weil Joao Victor (59.) nach einem schnellen Gegenangriff knapp am Tor vorbeischoss. Dann traf Wolfsburgs Kevin Mbabu (60.) per Kopfball den Pfosten.