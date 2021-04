Erling Haaland schoss die Dortmunder mit seinem zehnten Doppelpack in dieser Saison (12. und 68. Spielminute) zum 2:0-Erfolg. Die Wolfsburger kontrollierten das Spiel über weite Strecken, ließen jedoch - trotz Überzahl im zweiten Durchgang - die Durchschlagskraft im Offensivspiel vermissen.

Baku mit dem folgenschweren Fehlpass

Gerade einmal elf Minuten waren gespielt, da schlugen die Dortmunder bereits zu: Ridle Baku spielte einen ungenauen Rückpass, den Haaland erlief und zur frühen Dortmunder Führung verwertete - Wolfsburgs Maxence Lacroix versuchte noch zu retten, fälschte den Ball aber unhaltbar für seinen Torwart Koen Casteels in die Tormitte ab (12.).

Die Wolfsburger reagierten positiv auf den Rückschlag und waren die deutlich aktivere Mannschaft. Immer wieder spielten sich die Hausherren über ihre offensiven Außenverteidiger in den Strafraum, konnten aber aus zahlreichen vielversprechenden Situationen kein Kapital schlagen. Von Dortmund war nach dem Führungstreffer wenig zu sehen. Die Kontersituationen, die sich boten, wurden zumeist unsauber ausgespielt.

Bellingham sieht Gelb-Rot

Auch in den zweiten Durchgang starteten die Wolfsburger etwas aktiver und erspielten sich durch Baku und Wout Weghorst eine große Torchance, die der Niederländer aber etwas überhastet liegenließ (48.). Auf der Gegenseite kam kurz darauf Haaland nach einem Steilpass von Jadon Sancho zum Schuss - Casteels ließ sich aber nicht überraschen.

Als Bellingham nach seinem Einsteigen gegen Kevin Mbabu die Gelb-Rote Karte sah (59.), verstärkte der VfL seine Angriffsbemühungen nochmals - es waren aber die Dortmunder, die zuschlugen. Mahmoud Dahoud machte die Partie nach einem Fehlpass von John Anthony Brooks schnell und setzte abermals Haaland ein. Der Norweger sprintete Maximilian Arnold und Lacroix davon und schoss eiskalt zum 0:2 ein (68.).

Trotz der Überzahl konnten die Hausherren ihre Offensivkräfte um Torjäger Weghorst kaum mehr in Szene setzen. Dortmund verteidigte aufmerksam und konzentriert, sodass der vierte BVB-Sieg in Serie nicht mehr in Gefahr geriet.

Dortmund nun im Pokal gefordert

Für die Dortmunder steht am Samstag (01.05.2021, 20.30 Uhr) das DFB-Pokalhalbfinale gegen Holstein Kiel an. In der Bundesliga kommt es für den BVB am Samstag (08.05.2021, 15.30 Uhr) zum Aufeinandertreffen mit RB Leipzig. Zeitgleich empfängt Wolfsburg nach einem freien Wochenende den 1. FC Union Berlin.